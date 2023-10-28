Вчера вечером в СМИ было много сообщений о том, что "Израиль начал сухопутную операцию в Газе".

Но позже их опровергла сама израильская армия, которая трактует свои нынешнее действия как "расширение" уже идущих операций. В том числе и сухопутных. И, на отдельных направлениях израильские войска зашли в сектор Газа. То есть, по версии ЦАХАЛ, это все ещё "ограниченные" действия, но более масштабное, чем ранее.

По сообщениям из разных (израильских и арабских) источников бои идут в районе палестинских городов Бейт-Ханун, Бурейдж и Хан-Юнис, которые расположены к северу и югу от Газы. Также СМИ пишут о боях в центральной части сектора.

Одновременно наносятся самые масштабные с начала войны авиаудары по различным частям палестинского анклава. Из-за них в секторе пропала какая-либо связь, о чем говорят уже и международные организации, которые не могут связаться со своими сотрудниками.

По одной из версий, связь израильтяне "положили" намеренно, чтобы опустить информационную завесу над операцией.

Израильские СМИ с утра сообщают, что ЦАХАЛ нанес удары по 150 подземным объектам ХАМАС. И, в данный момент, пехота, инженерно-саперные подразделения и танки израильской армии по-прежнему находятся в секторе Газа, где идут бои с ХАМАС. ЦАХАЛ публикует видео своих действий в секторе Газа.

В то же время ХАМАС заявляет, что "попытка наземного наступления израильтян с трёх направлений на сектор Газа провалилась, они понесли большие потери".

Исходя из имеющихся данных, ситуация может дальше развиваться по двум сценариям.

По первому из них Тель-Авив действительно пошел в крупномасштабное наступление, но пока не хочет этого артикулировать - чтобы не создавать завышенных ожиданий и сохранить лицо в случае неуспеха.

Такой версии придерживается сам ХАМАС.

"Израиль говорит, что это не полноценная наземная операция, потому что не хочет оказаться в незавидной ситуации в случае ее провала", - заявил глава движения Усама Хамдан.

По второму сценарию - это локальная операция, которая проверяет оборону ХАМАС, наподобие танковых рейдов, имевших место на днях, но только сейчас они более масштабные.

Израиль может таким образом "тестировать" не только оборону Газы и наступательные возможности своих войск, но и реакцию потенциальных союзников ХАМАС (в первую очередь Хезболлы и Ирана), которые ранее угрожали вмешаться в конфликт на стороне палестинцев в случае начала наземной операции. Также может зондироваться и реакция западных союзников, а также мирового сообщества. Правда, последняя на данный момент не в пользу Израиля - Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня, которую Израиль резко раскритиковал. Против начала наземной операции выступили и Саудовская Аравия, и Иордания.

Также неоднозначные сигналы идут и из США. Официально Белый дом Израиль поддерживает и заявляет, что не рисует ему никаких "красных линий". Со ссылкой же на неофициальные источники американские СМИ пишут, что Вашингтон пытается отговорить Нетаньяху от начала сухопутной операции.

Чем объясняются сомнения американцев мы подробно писали в отдельном материале.