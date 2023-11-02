В Киеве насмерть разбился 21-летний парень. Он выпал из окна многоэтажки.

Об этом сообщает издание "Суспильне" со ссылкой на комментарий столичной полиции.

По словам спикера полиции Киева Юлии Гирдвилис, событие произошло сегодня, 2 ноября, около 7.00 на улице Семьи Глаголевых в микрорайоне Сырец (бывшая ул. Академика Грекова). Умерший - местный житель, 2002 г. р.

Предварительно, он выпал из окна на пятом этаже в Шевченковском районе и скончался на месте.

"Правовую квалификацию события правоохранители дадут после завершения проверки", - сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Ранее мы сообщали, что в Киеве две 17-летние девушки спрыгнули с крыши недостроенного ЖК.

Через несколько дней после этого 12-летняя девочка упала с многоэтажки. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Напомним, в Украине распространяется новая волна подростковых суицидов. Только в Киеве за октябрь произошло шесть самоубийств, причем во всех случаях подростки бросались с высоток.

Также, по данным Национальной полиции, в Украине за июль, август и сентябрь произошло 29 самоубийств несовершеннолетних.