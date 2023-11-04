За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений. Всего РФ нанесла 2 ракетных и 62 авиационных удара, совершила 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении наши защитники отразили около 10 атак противника у Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Верхнекаменского Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили около 10 атак недалеко от Клещеевки. Также противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Богдановки и Хромово Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Так, в районах населенных пунктов Степное, Тоненькое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области Силы обороны отразили около 20 атак врага.

На Марьинском направлении украинскими воинами отражены около 20 атак врага в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия у населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение недалеко от Работино Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Херсонском направлениях.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию ​​РЭС, радиолокационную станцию, 2 склада боеприпасов, 10 артиллерийских средств противника.

Война в Украине идет уже 619-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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