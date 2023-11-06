Министр обороны Украины Рустем Умеров совершил еще одну кадровую перестановку. Свою должность покинул начальник киевского военного лицея имени Богуна, генерал-майор Игорь Гордийчук. Он будет работать в Национальном университете обороны.

Об этом сообщил сам Гордийчук на своей странице в Facebook.

Генерал рассказал о своей встрече лицом к лицу с министром обороны Умеровым. Он написал, что его новое место – замначальника Нацуниверситета обороны имени Черняховского.

Напомним, 3 ноября Зеленский сменил командующего Силами специальных операций: вместо ранее возглавлявшего подразделения Сил Хоренко теперь ими будет руководить Сергей Лупанчук.

Отставка Хоренко обернулась скандалом. Он заявил, что она была осуществлена в обход главкома Валерия Залужного, и дал понять, что ей предшествовали некие проблемы с Офисом президента. Сам Хоренко узнал о своей отставке из СМИ.

Позже министр обороны Украины Рустем Умеров сказал, что Хоренко уволили по его представлению.

Зеленский сообщил, что Хоренко теперь будет выполнять задачи в составе ГУР.

Мы подробно разбирали скандал с отставкой генерала.