Источники издания The Times of Israel подтвердили информацию, о которой в пятницу писала "Страна", что визит президента Украины Владимира Зеленского в Израиль на этой неделе не состоится.

По их данным, президент Украины отложил поездку на неопределенный срок из-за утечки информации о его визите в СМИ.

"Если приедет президент Зеленский, его встретят с распростертыми объятиями, — заявил в воскресенье израильский чиновник.

Ранее издание Ynet написало, что Зеленский попросил изучить возможность проведения визита солидарности в Израиль. Поездка-де ещё не запланирована, но первые контакты между администрациями уже начались, передавало издание.

Затем появились публикации прессы, согласно которым в начале октября президент Зеленский хотел приехать в Израиль одновременно с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, но израильские власти ему ответили, что сейчас для этого "неподходящее время". СМИ писали, что визит может состояться позже.

На это в Израиле заявили, что не отказывали Владимиру Зеленскому в визите солидарности.