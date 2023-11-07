Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия анонсировал отставку одного из министров на этой неделе.

Сообщение об этом было опубликовано главой фракции в его телеграм-канале.

"Постараюсь быть более быстрым, чем Железняк. <...> Интригу вам на ночь," - пошутил Арахамия.

Ранее министр обороны Умеров рассказал, как уволили главу ССО Хоренко.

Мы также сообщали, что соратник Порошенко заявил о представлении на увольнение Залужного. И сам же это вскоре опроверг.

Война в Украине идет уже 622-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 ноября 2023 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Основным направлением российских штурмов остается Авдеевка. Также противник активизировался под Бахмутом. Генштаб сообщает, что россияне пытались восстановить утраченное положение в районах Клещеевки и Андреевки к югу от города. На остальных участках нет существенных изменений.

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