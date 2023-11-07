"Интригу вам на ночь". Арахамия обещает отставку одного из министров уже на этой неделе
Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия анонсировал отставку одного из министров на этой неделе.
Сообщение об этом было опубликовано главой фракции в его телеграм-канале.
"Постараюсь быть более быстрым, чем Железняк. <...> Интригу вам на ночь," - пошутил Арахамия.
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