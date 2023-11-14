В Киеве сошел с рельсов грузовой поезд. Движение кольцевой электрички между станциями Почайна и Святошино временно перекрыто.

Об этом пишут во вторник, 14 ноября, киевские телеграм-каналы.

Отмечается, что восстановительные работы продлятся ориентировочно до 10:00.

Ранее мы рассказывали, что в середине октября несколько поездов из Киева задерживались из-за ЧП. На перегоне Бердичев - Козятин сошли с рельсов грузовые вагоны.

Перед этим в Одесской области пассажирский поезд задел последним вагоном грузовой, из-за чего оба состава сошли с рельсов. Обошлось без пострадавших, а пассажирам предложили ждать новый поезд.

Война в Украине идет уже 629-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступает все больше информации о том, что россияне активизировались под Бахмутом. Под Авдеевкой продолжаются российские атаки из Красногоровки к северу от города. В Херсоне вчера снова был масштабный обстрел. Погибли три человека, пятнадцать ранены.

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