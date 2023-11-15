В Украине в последние месяцы наблюдается рекордное количество регистрации авто с VIP-номерами.

Об этом свидетельствуют данные МВД.

В августе и октябре 2023 года ежемесячно регистрировались более 800 новых или импортированных подержанных автомобилей с эксклюзивными номерными знаками.

Такие номера теперь уже можно легально купить за 30 тыс. гривен, вместо 600 за обычные.

Украинцам нравятся номера с комбинациями четырех одинаковых цифр, особенно - 7777.

Ранее сообщали, что в Украине изменилась стоимость платных номерных знаков для автомобилей и автобусов. Актуальный прайс платных номерных знаков опубликовала пресс-служба МВД.

Летом Кабмин разрешил автовладельцам выбирать номера при регистрации автомобиля за фиксированную плату (300 грн.), если их комбинации не отнесены к ценным. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram.

Также мы писали, что Кабмин внес изменения в правила дорожного движения, коснувшиеся учебных автомобилей. Теперь вместо буквы "У" в красном треугольнике будет буква "Н". Изменения вступят в силу через шесть месяцев с даты публикации.

Война в Украине идет уже 630-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российская армия усилила штурмы на ряде направлений: под Авдеевкой, Купянском и Донецком. Продолжаются бои вокруг Крынок на левобережье Херсонской области. Там без существенных изменений.

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