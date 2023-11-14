В Украине изменились цены на платные номерные знаки для автомобилей и автобусов.

Актуальный прайс платных номерных знаков опубликовала пресс-служба МВД.

Подорожали:

0001, 0007 и 7777 – 80 000 грн;

четыре одинаковые цифры (кроме 6666 и 7777) – 50 000 грн;

комбинации цифр от 0002 до 0005, 0008 и 0009 – 50 000 грн;

две последовательные пары одинаковых цифр – 15 000 грн;

последовательные цифры 0123 и 1234 – 15 000 грн;

начинаются с двух нулей, а следующие цифры не одинаковые – 10 000 грн.

Подешевели:

0006 и 6666 – 10 000 грн;

последовательные пары одинаковых цифр, одна из которых 66 – 4000 грн.

Отмечается, что стоимость номерных знаков указана без НДС.

Напомним, летом Кабмин разрешил автовладельцам выбирать номера при регистрации автомобиля за фиксированную плату (300 грн.), если их комбинации не отнесены к ценным.

Также мы писали, что Кабмин внес изменения в правила дорожного движения, коснувшиеся учебных автомобилей. Теперь вместо буквы "У" в красном треугольнике будет буква "Н".

Кроме того, украинцам разрешили сдавать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения без обязательного обучения в автошколе. Чтобы сдать такой экзамен, необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД.