Глава Министерства юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель не исключила, что Осло закроет автомобильный погранпункт в Стурскуге - единственный между РФ и Норвегией.

Об этом пишет издание Nrk.

По словам министра, на текущий момент не фиксируется увеличение количества пересечений границы из России через Стурског, как это наблюдалось в Финляндии.

"Трафик очень низкий и был низким всю осень", - сказала Мель.

В то же время она добавила, что Норвегия внимательно следит за ситуацией.

"И, возможно, в случае необходимости нам будет целесообразно закрыть границу в кратчайшие сроки", - сказала министр юстиции.

Ранее аналогичное заявление сделали власти Эстонии.

Если эти две страны примут решения вслед за Финляндией, то будет перекрыта вся граница РФ и Шенгенской зоны, кроме границ в Калининградской области.

Напомним, что Латвия свои погранпереходы закрыла в октябре. Министр внутренних дел страны Рихард Козловскис сообщал, что решение принято в связи с желанием "не допустить нарушения общественного порядка, угрозы нацбезопасности и избежать возможных негативных последствий ситуации, сложившейся в РФ".