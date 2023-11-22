Появилось видео последствий удара по дому культуры в Старобешево ("ДНР"), в результате которого погибла российская артистка Полина Меньших.

Его публикуют российские издания.

На кадрах видно, что зрительный зал практически не поврежден, а вот крыша над сценой разрушена.

Ранее мы публиковали видео момента удара из РСЗО HIMARS по поселку Старобешево.

Война в Украине идет уже 637-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На фронте, как пишут военные паблики, наступательная активность падает из-за ухудшения погоды. В соцсетях появляется много видео из окопов с грязью, водой и снегом. Исключение, как сообщают, составляет Херсонский фронт.

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