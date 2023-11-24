Правоохранительные органы начали расследование в отношении главы Чернобаевской администрации Игоря Дударя из-за публикации анонса с временем и местом похорон военного, что могло стать причиной массированного обстрела села.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Прокудин в эфире телемарафона.

Ранее и сама Херсонская ОВА публиковала такой анонс - но без указания времени.

Напомним, что в результате обстрела погибли три человека, пять ранены, 60 домов повреждены.

Позже в Херсонской ОВА признали, что РФ могла ударить по Чернобаевке после анонса властей о похоронах военного.

Война в Украине идет уже 639-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 638-го дня. Украинский командующий Александр Тарнавский сообщил о начале армией РФ третьей волны штурма под Авдеевкой. По его словам, ВСУ уверенно удерживают там оборону, а РФ несет большие потери в живой силе и технике. Между тем украинские военные, которые находятся в Авдеевке, рассказывают о тяжелой ситуации в городе.

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