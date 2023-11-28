Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что недавняя массовая атака дронов была нацелена на энергетику Украины.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"В эти дни украинская энергосистема проходит еще один тест на прочность. 8 месяцев активной ремонтной кампании дают свои результаты — после последней массированной дроновой атаки и стихийного бедствия отсутствуют плановые отключения потребителей", - заявил он.

По данным Минэнерго, генерация покрывает нужды. Украина может привлекать помощь от ЕС, ситуация остается контролируемой.

Напомним, после той атаки в Киеве около 200 домов остались без света: 77 жилых домов и 120 учреждений. 25 ноября россияне выпустили по Украине рекордное число дронов - 75 единиц. 74 из них удалось сбить.

Война в Украине идет уже 643-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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