Президент США Джо Байден пошутил, что у него есть код, позволяющий "взорвать мир".

Об этом он сказал во время посещения завода южнокорейской компании CS Wind в Колорадо (США).

На этом завод производят турбины для ветряных электростанций. Во время общения с рабочими, он коснулся темы ядерного потенциала США.

"Послушайте, мой морской пехотинец несет это ("ядерный чемоданчик"). У него есть код, позволяющий взорвать мир. У тебя же в руках не ядерное оружие?" — пошутил Джо Байден с рабочим завода, держащим в руках фабричное оборудование.

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