Назначенный сегодня главой Госспецсвязи Юрий Мироненко до этого служил командиром ударной роты БПЛА, воюющей на Запорожском направлении.

Мироненко окончил Международный научно-технический университет имени Юрия Бугая по специальностям "Менеджмент" и "Международная экономика".

Карьеру начинал в банковской сфере. С 2008 по 2010 год работал финансовым директором концерна "Стирол", который производит удобрения. С 2010 по 2015 год работал в должности генерального директора ООО "Даймонд Сфир Груп", которое вело деятельность в сфере ИТ, логистики, строительства и аграрного хозяйства.

С 2014 года – директор, а с 2016 по октябрь 2023 года – председатель правления Института общественно-экономических исследований (ИСЭД) – неправительственного аналитического центра, сопровождающего реформы в Украине.

В 2019 году Мироненко заключил контракт и присоединился к теробороне. С начала войны он оборонял столицу в составе 112 бригады теробороны Киева. Позже занял должность замначальника штаба 129 батальона 112 бригады. После этого возглавил отдел по работе с добровольческими формированиями теробщин 112 бригады, а позже стал командиром ударной роты БПЛА на Запорожском направлении. Награжден нагрудным знаком Серебряный крест.

Напомним, предыдущего главу Госспецсвязи Юрия Щиголя на прошлой неделе арестовали по подозрению в хищении 62 миллионов гривен при закупке программного обеспечения через подконтрольные компании.

Неделю назад Щиголь вышел из СИЗО под залог.