Центр противодействия дезинформации при СНБО заявил о подготовке фейк-кампании против руководства Украины в иностранных СМИ.

Об этом говорится в сообщении Центра.

"Их готовят иностранные журналисты, имеющие опыт работы в России, в частности, во времена начала власти Путина. Целью таких действий является раскол в украинском обществе", - говорится в сообщение.

Заявляется, что такие статьи будут выходить в англоязычных СМИ.

Напомним, что в последнее время в западной прессе регулярно публикуются материалы о тупике на фронте, разногласиях в украинском руководстве (конфликт Зеленского и Залужного), снижении иностранной поддержки, а также усилиях Запада по запуску переговорного процесса.

Ранее мы писали о том, что NBC пишет о "надвигающемся авторитаризме" Украины из-за отмены выборов и конфликте Банковой с Залужным.

А также, что Подоляк назвал нонсенсом сообщения о конфликте между Зеленским и Залужным.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои на Авдеевском направлении, в районе Марьинки и к югу от Бахмута. Также бои идут на Херсонском плацдарме ВСУ в Крынках и на юге Запорожской области.

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