Центр противодействия дезинформации заявил о подготовке фейк-кампании против руководства Украины
Центр противодействия дезинформации при СНБО заявил о подготовке фейк-кампании против руководства Украины в иностранных СМИ.
Об этом говорится в сообщении Центра.
"Их готовят иностранные журналисты, имеющие опыт работы в России, в частности, во времена начала власти Путина. Целью таких действий является раскол в украинском обществе", - говорится в сообщение.
Заявляется, что такие статьи будут выходить в англоязычных СМИ.
Напомним, что в последнее время в западной прессе регулярно публикуются материалы о тупике на фронте, разногласиях в украинском руководстве (конфликт Зеленского и Залужного), снижении иностранной поддержки, а также усилиях Запада по запуску переговорного процесса.
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