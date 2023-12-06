Слова мэра Киева Виталия Кличко об "авторитаризме в Украине" свидетельствуют о "начале политического сезона".

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров в интервью американскому телеканалу FoxNews.

"Я думаю комментарии мэра свидетельствуют о начале политического сезона", - сказал он.

Сам Кличко заявил, что говорил о соблюдении демократических принципов. По его мнению, власть не должна принадлежать одному человеку.

"Речь здесь идет не о политической конкуренции, а о демократических принципах. Мэров лишают полномочий, местное самоуправление подвергается нападкам. Широкую огласку получил и конфликт с военным руководством. Не должно быть так, чтобы все процессы управления были подчинены исключительно одному человеку и его окружению. Здесь есть угроза авторитаризма. Важно сохранять демократические правила и принципы даже в условиях войны с Россией", - заявил мэр Киева в комментарии Bild.

Также в интервью Умеров рассказал, что у руководства Украины есть план войны на 2024 год. ВСУ прошли две линии обороны, осталось пройти третью.

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