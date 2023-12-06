Украинских военных хотят ограничить в публикации ТикТоков и других фото/видео материалов в интернете.

Об этом сообщает народный депутат Марьяна Безуглая.

Соответствующий законопроект уже внесен в парламент "слугами народа" во главе с главой фракции Давидом Арахамией.

Он запретит публикацию данных, которые могут дать РФ определить военную информацию: расположение подразделений ВСУ, поставленные задачи, выделенные средства.

Ранее мы писали, что стали известны новые подробности запланированных изменений в законы о мобилизации и военной службе в Украине.

Мы также сообщали, что военные предложили использовать для мобилизации реестр избирателей Украины.

Война в Украине идет уже 651-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои на Авдеевском направлении, в районе Марьинки и к югу от Бахмута. Также бои идут на Херсонском плацдарме ВСУ в Крынках и на юге Запорожской области.

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