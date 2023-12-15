Постановление Кабмина №352 не уполномочивало глав сельсоветов выдавать повестки призывникам.

Об этом сообщил "Стране" адвокат Ростислав Кравец, комментируя заявление министра обороны Рустема Умерова о том, что сельский голова имеет право лично формировать и подписывать повестки.

Исходя из текста постановления, руководители ТЦК обязаны проводить с сельскими, поселковыми и городскими головами, ведущими учет призывников, занятия о порядке оповещения призывников, прибытия их на призывные участки и отправке в воинские части. Таким образом, ни о какой выписке повесток сельскими головами речь не идет.

Также Кравец сказал, что вопросы, связанные с работой ТЦК, находятся в компетенции Генштаба, а не Министерства обороны.

Напомним, 30 декабря 2022 года Кабмин принял постановление о новом порядке воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. В частности, сверка данных на призывников может проводиться путем обхода дворов, который санкционирует местная власть (мэр, сельский или поселковый голова).

Ранее мы писали, что в новом законопроекте о мобилизации будет прописано, что повестки могут вручаться не только представителями ТЦК, но и через органы местного самоуправления, местные органы исполнительной власти, чтобы уточнить полномочия всех органов публичной власти в вопросах мобилизации.