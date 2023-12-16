В Киргизии стали производить российскую бронетехнику для нужд армии РФ. Об этом сообщается в отчёте ISW.

Предприятие в городе Балыкчи занимается капитальным ремонтом и производством бронированных модификаций грузовых автомобилей ГАЗ-66М. Аналитики ISW отмечают, что сборка грузовых автомобилей, вероятно, производится на мощностях российской ремонтной базы.

Помимо этого местные чиновники отчитались, что предприятие уже вышло на полную производственную мощность. При этом объемы производства держатся в секрете.

"Связанный с Кремлем российский блоггер 15 декабря высоко оценил эту инициативу и заявил, что бронетехника завода, вероятно, будет популярна, несмотря на то, что канал "сомневался" в подобных инициативах в других странах бывшего СССР", — говорится в отчете ISW.

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