На фоне отдельных пессимистичных настроений среди западной прессы Кремль продолжает "повышать ставки" в возможных переговорах об урегулировании конфликта в Украине.

Соответствующее заявление сделал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Украина упустила возможность заключить выгодное мирное соглашение, теперь любая возможная сделка будет отражать её капитуляцию", - написал Полянский у себя в Х .

Ранее Путин во время своей пресс-конференции заявил, что война в Украине продолжится до выполнения всех целей РФ. При этом про войну в Украине было сказано очень мало, больше про социальные проблемы и много различных обещаний, которые обычно даются перед выборами.

Мы также сообщали, что бывший президент Украины Леонид Кучма считает нереалистичным, что Путин пойдёт на мирные переговоры.

"Путин не может подписать документ, в котором говорится, что он не получил того, что хотел. Ему придется объяснить это русскому народу. Он лидер России", - заявил Кучма.

Война в Украине идет уже 661-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.