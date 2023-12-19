Министр юстиции Индонезии Мохаммад Махфуд заявил, что в коррупции чиновников виноваты их супруги.

Министр юстиций считает, что жены оказывают давление на своих мужей, заставляя их жить не по средствам и заниматься коррупцией, что впоследствии заканчивается для мужчин тюрьмой.

Сказал он это на собрании, где обсуждалась роль женщин в государственном строительстве.

"Во многих случаях мужья участвуют в преступлениях, потому что их жены плохие. Многие коррумпированные чиновники сейчас сидят в тюрьме, потому что жены с них требуют. Их зарплата составляет 20 миллионов рупий (1400 долл. - Ред.), но их расходы составляют 50 миллионов рупий (3200 долл)", — сказал Махфуд.

Заявление министра вызвало негативную реакцию защитников прав женщин

Ранее сообщали, что вслед за чиновниками и депутатами в Украине откроют публичный доступ к декларациям военкомов и военных врачей. В то же время декларации военных, разведчиков, мобилизованных и их семей останутся закрытыми.

Также один из руководителей КГГА от волнения признался в коррупции. Услышав смех в зале, чиновник извинился и сказал, что переволновался.

"Я большую часть жизни занимаюсь этим направлением: коррупция, хищение, бюджет и все такое. Я в этом разбираюсь", – заявил Тимошенко.

Государственный департамент США и Конгресс планируют направить в Украину советника в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Кроме прочего это делается ради борьбы с коррупцией.