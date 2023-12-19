Несколько районов Винницкой области остались без света из-за аварии на Ладыжинской ТЭС. Авария не связана с обстрелом.

Об этом сообщает облэнерго.

"Энергетики АО "Винницаоблэнерго", Ладыжинской ТЭС ДТЭК и Юго-Западного РДЦ прилагают максимум усилий, чтобы электроснабжение в кратчайшие сроки было восстановлено", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Украину ждут одна-две напряженные недели для энергетики, особенно, если температуры будут низкими.

В свою очередь министр энергетики Герман Галущенко говорил, что при необходимости Украина может увеличить импорт электроэнергии из Евросоюза.

Эксперты предполагают, что в Украине будут графики отключений на 1-2 часа, если не удастся компенсировать дефицит электроэнергии на фоне низких температур.

Война в Украине идет уже 663-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 декабря 2023 года в обновляемом онлайне .

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