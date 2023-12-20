Новым народным депутатом Украины стал Михаил Соколов. Он принял присягу сегодня, 20 декабря. Соколов заменил в "Батькивщине" Виталия Данилова.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

"Михаил Соколов принял присягу народного депутата Украины. Он вошел в парламент вместо досрочно сложившего мандат депутата Данилова. Депутат Соколов вошел во фракцию Батькивщина", - написала Геращенко.

Соколов уже был нардепом в 2007-2012 годах, а также возглавлял Николаевский облсовет.

А исключенный из "Слуги народа" Богдан Торохтий вошел в группу "За будущее". Как отмечают депутаты, тем самым он спас ее от распада.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что многие народные депутаты хотят сложить мандаты, но их "не отпускают".

Он отметил, что уменьшение численности депутатов в Верховной Раде не может не отражаться на ее деятельности. Арахамия считает, что необходимо оптимизировать работу парламента и снизить минимальное количество народных депутатов в группах.

В начале декабря Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий трех народных депутатов. В ней осталось рекордно низкое число депутатов.