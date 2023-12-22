Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, позволяющий украинским военным бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках.

Об этом говорится в карточке законопроектов на сайте Верховной Рады.

Закон был подписан 21 декабря.

Его положения позволят сохранить возможность биологического отцовства/материнства в случае получения ранений военнослужащими.

Ранее Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий военным бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках - за проголосовал 271 депутат.

Также, как мы сообщали, Зеленский пообещал квартиру каждому Герою Украины или его семье.

Война в Украине идет уже 667-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Торецке Донецкой области от российских авиаударов погибли три человека, пятеро ранены. Были прилеты по объектам гражданской инфраструктуры, чьи сотрудники пострадали. Воздушные силы утром заявили, что были сбиты 34 российских дронов их 35. В Киевской области ночью были прилеты по складу.

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