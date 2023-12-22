В Казахстане автобус протаранил толпу после того, как женщину-водителя ударил пассажир, и она потеряла сознание.

Об этом сообщают местные издания.

Конфликт произошёл в городе Алматы, когда автобус проезжал мимо городской больницы. По предварительным данным, причиной агрессии мужчины стало замечание водителя об оплате проезда.

Когда женщина потеряла сознание, транспорт сначала врезался в толпу на остановке, а потом в несколько машин. Три человека погибли, семеро пострадали, включая 15-летнего подростка.

Ранее мы рассказывали, что в Иерусалиме автомобиль протаранил остановку. В результате случившегося погиб шестилетний ребенок, четверо человек получили ранения. За рулем авто был палестинец, которого застрелили.

А в Париже автобус протаранил витрину магазина. В результате происшествия семь человек получили травмы. Все пострадавшие были госпитализированы, из них двое - в критическом состоянии.

Также сообщалось, что в прошлом году в Бухаресте неизвестный на авто врезался в забор посольства РФ. Машина загорелась, водитель погиб.