В Казахстане водитель автобуса влетела в толпу после нападения пассажира. Фото и видео
В Казахстане автобус протаранил толпу после того, как женщину-водителя ударил пассажир, и она потеряла сознание.
Об этом сообщают местные издания.
Конфликт произошёл в городе Алматы, когда автобус проезжал мимо городской больницы. По предварительным данным, причиной агрессии мужчины стало замечание водителя об оплате проезда.
Когда женщина потеряла сознание, транспорт сначала врезался в толпу на остановке, а потом в несколько машин. Три человека погибли, семеро пострадали, включая 15-летнего подростка.
Ранее мы рассказывали, что в Иерусалиме автомобиль протаранил остановку. В результате случившегося погиб шестилетний ребенок, четверо человек получили ранения. За рулем авто был палестинец, которого застрелили.
А в Париже автобус протаранил витрину магазина. В результате происшествия семь человек получили травмы. Все пострадавшие были госпитализированы, из них двое - в критическом состоянии.
Также сообщалось, что в прошлом году в Бухаресте неизвестный на авто врезался в забор посольства РФ. Машина загорелась, водитель погиб.