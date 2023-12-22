Генштаб опубликовал оперативную информацию по состоянию на 18:00 22 декабря.

В течение суток произошло 60 боевых столкновений. РФ нанесла 1 ракетный и 33 авиаудара, совершила 23 обстрела из РСЗО.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Купянском направлении ВСУ отразили 8 атак противника, на Бахмутском направлении - тоже 8 атак, на Авдеевском направлении - 17 атак, на Марьинском направлении - 4 атаки, на Шахтерском направлении - 1 атаку.

Войска РФ не отказались от намерения выбить наши подразделения с левобережья Днепра, совершили 17 безуспешных штурмовых действий.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 3 истребителя-бомбардировщика Су-34.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Война в Украине идет уже 667-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Торецке Донецкой области от российских авиаударов погибли три человека, пятеро ранены. Были прилеты по объектам гражданской инфраструктуры, чьи сотрудники пострадали. Воздушные силы утром заявили, что были сбиты 34 российских дронов их 35. В Киевской области ночью были прилеты по складу.

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