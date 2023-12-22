Утром 22 декабря Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. В целом враг нанес 1 ракетный и 61 авиационный удар, совершил 71 обстрел из рсзо.

Ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив 28 "Шахедов", 24 из них были уничтожены.



На Купянском направлении ВСУ отбили 19 атак врага в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении нашими защитниками отбили 4 атаки врага вблизи Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 7 атак противника возле Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили 22 атаки противника восточнее Новокалинового, Новобахмутовки и Авдеевки, а также 13 атак в районах Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны отбили 15 атак.

На Шахтерском направлении враг штурмовых действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 7 атак противника западнее Вербового и южнее Работино Запорожской области.



На Херсонском направлении противник совершил 12 безуспешных штурмовых действий.

Война в Украине идет уже 667-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Торецке Донецкой области от российских авиаударов погибли три человека, пятеро ранены. Были прилеты по объектам гражданской инфраструктуры, чьи сотрудники пострадали. Воздушные силы утром заявили, что были сбиты 34 российских дронов их 35. В Киевской области ночью были прилеты по складу.

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