В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 23 декабря.

Информация появилась на странице командования в Фейсбуке.

В течение суток состоялось 57 боевых столкновений. Враг нанес 11 ракетных и 14 авиационных ударов, совершил 21 обстрел из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Сообщается, что украинские военные отбили 15 атак РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 18 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пяти зенитно-ракетным средствам противника.

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59 и два разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства, три склада боеприпасов и пункт управления противника.

На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Лиманском и Шахтерском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 12 атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено восемь атак противника у Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Клищеевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили 19 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 12 атак вблизи Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Ласточкино Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник при поддержке авиации совершил две безуспешные атаки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Георгиевка, Победа, Константиновка.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили все атаки в районе Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись город Херсон и Очаков Николаевской области.

Напомним, по данным западных СМИ, из-за сокращения помощи Запада украинским войскам не хватает артиллерийских снарядов.

Война в Украине идет уже 668-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.