В Украине продолжается война. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 23 декабря.

Информация появилась на странице командования в Фейсбуке.

В течение суток состоялось 57 боевых столкновений. Враг нанес 11 ракетных и 14 авиационных ударов, совершил 21 обстрел из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Сообщается, что украинские военные отбили 15 атак РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 18 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пяти зенитно-ракетным средствам противника.

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59 и два разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства, три склада боеприпасов и пункт управления противника.

На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Лиманском и Шахтерском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 12 атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено восемь атак противника у Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Клищеевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили 19 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 12 атак вблизи Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Ласточкино Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник при поддержке авиации совершил две безуспешные атаки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Георгиевка, Победа, Константиновка.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили все атаки в районе Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись город Херсон и Очаков Николаевской области.

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 23 декабря 2023 года

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 23 декабря 2023 года

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 23 декабря 2023 года

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 23 декабря 2023 года

Напомним, по данным западных СМИ, из-за сокращения помощи Запада украинским войскам не хватает артиллерийских снарядов.

Война в Украине идет уже 668-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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