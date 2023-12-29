По состоянию на 11.00 около метро Лукьяновская в Киеве поврежден бизнес-центр и много поврежденных торговых павильонов.

Перекрыто движение автомобилей по улице Юрия Ильенко.

На самой станции метро повреждены окна, частично разбит стеклянный потолок. Фотосъемка там запрещена.

Фото последствий ракетного удара рф

Видео обстановки возле метро Лукьяновская в Киеве.

Также после взрыва повреждены около десятка автомобилей.

Фото последствий ракетного удара

Еще одно видео с метро Лукьяновская Киеве.

Движение поездов по станции метро Лукьяновская в Киеве уже возобновили, заявил мэр Кличко.

Напомним, что Украину сегодня атаковали около 110 ракет разного типа.

"Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели", сообщили Воздушные силы о массированном ударе.

Война в Украине идет уже 674-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Донецком направлении резко уменьшилось количество российских авиаударов. Если раньше было до 20 ударов в сутки, то в последние два дня - до десяти. Украинские военные связывают это с потерями самолетов, которые несут россияне в последние дни. В то же время в Херсонской области россияне возобновили пуски авиабомб после некоторого затишья.

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