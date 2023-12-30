В Киеве число погибших в результате массированной атаки РФ 29 декабря возросло до 13 человек.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

"Тела еще двоих погибших извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе", - написал Кличко.

Позже он уточнил, что еще два тела извлекли из-под завалов.

32 человека пострадали. В настоящее время 17 из них находятся в больницах.

Напомним, в Киеве обломки сбитых ракет повредили здания в Святошинском, Дарницком, Подольском и Шевченковском районах.

Ранее мы писали, что в Запорожье уже девять погибших в результате вчерашней ракетной атаки РФ. В Днепре, Запорожской и Одесской областях сегодня объявили день траура.

Всего по Украине россияне выпустили 122 ракеты и 36 "Шахедов". Сбить удалось 87 ракет и 27 дронов.

Война в Украине идет уже 675-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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