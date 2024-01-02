В Киеве в результате утреннего обстрела погибла преподавательница Киево-Могилянской академии Шевцова Людмила Васильевна.

"Сегодня 2 января 2024 во время террористической ракетной атаки на Киев погибла Шевцова Людмила Васильевна – доктор биологических наук, профессор, долгие годы – заведующий отделом Института гидробиологии НАН Украины, в последние годы – преподаватель университета "Киево-Могилянская Академия"", - говорится в сообщении института.

2 февраля ей должно было исполниться 85 лет.

Ранее мы писали, что в результате ракетной атаки под Киевом погибла супружеская пара. Пострадали 6 человек, в том числе ребенок.

В Харькове из-за сегодняшней ракетной атаки погибла женщина, пострадали более 40 человек. Среди травмированных – 5 детей в возрасте от 6 до 13 лет.

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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