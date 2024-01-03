Во вторник, 2 января, вскоре после массированного ракетного обстрела Украины, многие украинские телеграм-каналы опубликовали как новость заявление посла США в Украине Бриджит Бринк - о том, что Киев может сам определять дальность и место ударов из комплексов HIMARS.

Однако это заявление Бриджит Бринк оказалось старым. Она сделала его еще в начале июня 2022 года, накануне первых поставок HIMARS Украине с ракетами дальностью до 70-80 километров.

В октябре 2023 года США передали Украине ракеты ATACMS, однако их максимальную дальность полета тогда технически ограничили почти вдвое - до 165 километров. То есть до Крымского моста и до южного побережья крымского полуострова добивать они не могут.

Напомним, что 2 января 2024 года РФ предприняла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Только в районе Киева были уничтожены почти 60 ракет. Еще одной целью ударов вчера был Харьков.

Сообщалось, что вчерашняя атака "Кинжалами" была самой масштабной с начала вторжения РФ.

Главком генерал Валерий Залужный заявил, что "Кинжалы" сбили с помощью системы ПВО Patriot AD.