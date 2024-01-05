На маркет-плейсах в Украине начали продавать "маску старика", которая, по словам продавцов, может уберечь мужчин призывного возраста от вручения повестки в общественных местах.

Соответствующие объявления о продаже размещаются на торговых платформах в интернете.

Как пишут в описании товара продавцы, это изделие - "профессиональная маска" ручной работы. Стоит она 13 600 грн.

На опубликованных видео-примерах маски, надетой на человека, можно отметить, что вид получается достаточно реалистичным. Единственное, что привлекает внимание - контуры вокруг глаз. Чтобы скрыть недоработку, в одном из объявлений продавец вместе с маской использовал тонированные очки.

Попадаются также и более бюджетные объявления, где маску с дефектом продают за 800 грн.

Ранее мы писали, что нардеп Александр Дубинский рассказывал, как можно "откосить" от военкомов с помощью шляпы и иврита.

Мы также сообщали, что украинец сфабриковал ДТП и купил судебный приговор за $10 тысяч чтобы избежать мобилизации.

А также, что известного борца с уклонистами доставили в киевский ТЦК за неявку по повестке.