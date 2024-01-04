Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию по состоянию на 18:00 4 января.

В течение суток произошло 44 боевых столкновения. РФ нанесла 6 ракетных и 14 авиационных ударов, совершила 13 обстрелов из РСЗО.

На Купянском направлении силы обороны отразили 2 атаки противника возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области. На Бахмутском направлении - 3 атаки вблизи Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. На Авдеевском направлении ВСУ отбили 14 атак. На Марьинском направлении войска РФ 7 раз пытались прорвать оборону. На Запорожском направлении Силы обороны отразили 7 атак.

РФ не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 6 безуспешных штурмовых действий, но ВСУ удерживают занятые позиции.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и по 2 пунктам управления противника.







Война в Украине идет уже 680-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера впервые за долгое время состоялся обмен пленными. Украина заявила, что вернула 230 пленных: 213 солдат, 11 офицеров, 6 гражданских. Россия заявила, что при посредничестве ОАЭ возвращено 248 российских военных из Украины.

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