Утром 4 января Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте за минувшие сутки.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений.

Всего враг нанес 7 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 57 обстрелов из рсзо.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага в районе Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении противник штурмовых действий не вел.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 4 атаки оккупантов вблизи Богдановки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 13 атак возле Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 19 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 14 атак.

На Шахтерском направлениях оккупанты наступательных действий не вели.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили атаку противника в районе Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий.



Война в Украине идет уже 680-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера впервые за долгое время состоялся обмен пленными. Украина заявила, что вернула 230 пленных: 213 солдат, 11 офицеров, 6 гражданских. Россия заявила, что при посредничестве ОАЭ возвращено 248 российских военных из Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.