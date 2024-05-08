В ближайшее время Верховная Рада будет голосовать за законопроект, "обнуляющий частную собственность в Украине".

Об этом заявляет народный депутат Алексей Гончаренко.

Речь идет о законопроекте №11195 от 22.04.2024, внесенный главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

"Суть схемы проста: законопроектом предлагается установить механизм "псевдонационализации" предприятий, если в составе владельцев есть лицо, к которому СНБО применило экономические санкции. Вдумайтесь: в собственность государства забирать будут не акции, которые принадлежат подсанкционному лицу. А все 100% акций предприятия. Даже если к их владельцам у СНБО нет никаких вопросов. Как они при этом будут возвращать свою собственность, и как им будут возвращать причитающиеся средства - об этом в законе, конечно, речь не идет", - пишет Гончаренко.

Он считает, что таким образом СНБО сможет накладывать экономические санкции на миноритарного участника прибыльных предприятий и изымать их.

По оценке Гончаренко, этот документ позволит "провести глобальный рейдерский захват частной собственности в Украине" и "нарушает все существующие в гражданском обществе права".

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