Утром 3 января Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте за минувшие сутки.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений.

Всего враг нанес 89 ракетных и 72 авиационных ударов, в том числе дронами типа Shahed-136/131, совершил 48 обстрелов из рсзо. В результате российских террористических атак есть погибшие и более 130 раненых гражданских, среди которых есть дети. Разрушения и повреждения получили более 100 частных жилых и многоквартирных домов.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты штурмовых действий не вели.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 6 атак противника в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 8 атак противника вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области. Юго-восточнее Новобахмутовки наши защитники улучшили тактическое положение.

На Марьинском и Шахтерском направлениях враг штурмовых действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника неподалеку от Работино Запорожской области. В районе Вербового наши войска продвинулись вперед, заставив врага покинуть некоторые позиции.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий.



Война в Украине идет уже 679-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россия вчера нанесла по Украине новый массированный ракетный удар. Из 99 ракет были уничтожены 72. Из них около 60 в районе Киева. Также был атакован Харьков. Были подбиты все десять сверхзвуковых ракет "Кинжал". Это считается крупнейшей атакой этим типом боеприпасов на всю историю войны.

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