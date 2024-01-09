В Киеве обнаружили тело еще одного погибшего во время ракетной атаки РФ 29 декабря 2023 года. Таким образом общее количество погибших увеличилось до 33.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"Признаки" еще одного погибшего были обнаружены в ходе демонтажа разрушенных строительных конструкций складского помещения в Шевченковском районе. Эти данные подтвердила проведенная сверка Нацполиции.

По состоянию на 9 января известно, что в результате российской ракетной атаки 29 декабря в Киеве погибли 33 человека.

Ранее мы писали о том, что 29 декабря РФ нанесла сразу 134 ракетных удара.

А также, что в Минздраве опубликовали сводку пострадавших от массированного ракетного удара 29 декабря.

Война в Украине идет уже 685-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера по Украине была третья за последнее время массированная ракетная атака. Удалось сбить 18 ракет из 51. Были атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные гражданские и военные объекты в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях. В результате обстрела ранено 45 человек, четверо погибло.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.