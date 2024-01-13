Украина сбила восемь ракет из 35, которые сегодня ночью были запущены Россией. Речь о семи ракетах модификаций Х-101/х-555/Х-55, а также одной ракете Х-59.

Об этом сообщает Воздушные силы ВСУ.

Сбить не удалось:

- 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области

- 6 ракет "Кинжал" из шести самолетов МиГ-31К со стороны Тамбова

- 5 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из района Каспия

- 6 крылатых ракет Х-22 из Брянской области РФ

- 6 баллистических ракет "Искандер-М" из Крыма

- 2 управляемые авиаракеты Х-31П из двух самолетов Су-35 на Херсонщине

- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 из Брянской области

Воздушные силы указывают, что более 20 всех ракет, не попавших в статистику сбитых, не достигли своих целей в результате действия РЭБ.

Напомним, что утром сообщали про массированную ракетную атаку РФ на Украину.

Ранее ВСУ сообщали, что существует дефицит зенитных управляемых ракет. Игнат отметил, что ВСУ потратили немало ракет на отбитие трех последних массированных российских атак 29 декабря, 2 и 8 января.

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