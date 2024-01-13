В субботу, 13 января, Вооруженные силы Польши подняли авиацию во время ракетной атаки РФ по Украине.

Об этом сообщает Оперативное управление ВС Польши.

"Информируем, что наблюдается повышенная активность дальней авиации Российской Федерации, что связано с намерениями ударов по территории Украины. Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши. Предупреждаем, что активирована польская и союзническая авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", - указывается в сообщении.

По прошествии некоторого времени из-за снижения уровня угрозы авиация Польши и ее союзников возобновили стандартные операции, заявили в Оперативном командовании польских Вооруженных Сил.

"Польская армия постоянно мониторит ситуацию на территории Украины и остается в постоянной готовности к обеспечению безопасности воздушного пространства Польши", - добавили в сообщении.

Ранее во время ракетной атаки 2 января Польша поднимала в небо истребители.

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