В Краснодарском крае упала ракета. Видео
В Краснодарском крае сегодня ночью упала ракета. Падение, по словам местных жителей, произошло ночью в Павловском районе между станицами Павловская и Атаманская.
Об этом сообщают российские СМИ.
Официально власти это не комментировали, но заявили, что на данном участке перекрыта трасса "в связи с проведением правоохранителями специальных мероприятий".
"В связи с проведением специальных мероприятий, проводимых правоохранительными органами, участок краевой автодороги между ст. Павловской и ст. Ленинградской временно перекрыт. Просим водителей при планировании движения в этом направлении выбирать альтернативные маршруты", - заявил глава Павловского района Роман Парахин.
Напомним, сегодня рано утром авиация РФ произвела новый массированный ракетный удар по Украине.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что сбили 8 ракет из 35, которые сегодня запустила Россия. Воздушные силы указывают, что более 20 всех ракет, не попавших в статистику сбитых, не достигли своих целей в результате действия РЭБ.
Во время ракетной атаки 2 января на село в Воронежской области упала российская ракета. Обошлось без пострадавших, пострадали как минимум 7 домов.