В Краснодарском крае сегодня ночью упала ракета. Падение, по словам местных жителей, произошло ночью в Павловском районе между станицами Павловская и Атаманская.

Об этом сообщают российские СМИ.

Официально власти это не комментировали, но заявили, что на данном участке перекрыта трасса "в связи с проведением правоохранителями специальных мероприятий".

"В связи с проведением специальных мероприятий, проводимых правоохранительными органами, участок краевой автодороги между ст. Павловской и ст. Ленинградской временно перекрыт. Просим водителей при планировании движения в этом направлении выбирать альтернативные маршруты", - заявил глава Павловского района Роман Парахин.

Напомним, сегодня рано утром авиация РФ произвела новый массированный ракетный удар по Украине.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что сбили 8 ракет из 35, которые сегодня запустила Россия. Воздушные силы указывают, что более 20 всех ракет, не попавших в статистику сбитых, не достигли своих целей в результате действия РЭБ.

Во время ракетной атаки 2 января на село в Воронежской области упала российская ракета. Обошлось без пострадавших, пострадали как минимум 7 домов.