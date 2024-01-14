В воскресенье, 14 января, в Дании провозгласили новым королем Фредерика X.

С соответствующим заявлением выступила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. С балкона дворца Кристиансборг политик провозгласила Фредерика X королем. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал Danmarks Radio.



Фредериксен рассказала о смене на престоле и поблагодарила королеву-мать за ее 52-летнее правление. Премьер троекратно произнесла: "Ее величество королева Маргрете II отреклась от престола. Да здравствует его величество король Фредерик X!"

Вместе со зрителями на площади премьер несколько раз провозгласила "Ура!" в честь нового монарха.

Фото: facebook.com/detdanskekongehus

Король произнес речь, в которой поблагодарил мать, и завершил ее своим девизом "Связан, обязан, за Королевство Дания". После этого к Фредерику на балконе присоединилась его супруга, королева Мэри, а также их дети.

Как пишет немецкое издание DW, Фредерику X 55 лет. Всю жизнь его готовили к тому, чтобы он взошел на датский престол, чего кронпринц долгое время не хотел, как сообщает его биограф.

"Я не хочу быть королем", - так Фредерик будучи ребенком говорил своей няне.

Напомним, в последний день 2023 года, в своем новогоднем обращении королева Дании Маргрете II заявила, что отречется от престола в пользу своего сына, наследного принца Фредерика. По словам 83-летней королевы, на этот шаг она пошла из-за проблем со здоровьем.

Ранее мы писали, что в начале мая в Великобритании состоялась церемония коронации нового британского короля Карла ІІІ. Он взошел на престол после смерти осенью 2022 года королевы Елизаветы II.