Украинское руководство начало сражение за "удержание внимания союзников". Причина заключается в том, что осенью минувшего года внимание Запада переключилось на Ближний Восток.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Кроме того, по мнению издания, "борьба Украины за изгнание российских войск, контролирующих примерно 20% территории страны, застопорилась без признаков неминуемого прогресса", а провал контрнаступления прошлым летом "осложнил усилия западных лидеров по обеспечению общественной поддержки Киева".

Как пишет WSJ, Запад пытается убедить свое общество в наличии угроз, исходящих от победы России в Украине. Но со временем может стать "гораздо труднее сплотить вокруг этого население".

Некоторые западные дипломаты и люди, знакомые с ходом дискуссий, говорят, что осенью Россия дала понять, что будет открыта для переговоров о прекращении огня с возможностью замораживания конфликта по линии фронта.

Но при этом "мало кто думает, что президент РФ Владимир Путин выйдет из войны до ноябрьских президентских выборов в США".

Также пока у Киева не получается склонить на свою сторону нейтральные страны, сохраняющие отношения с РФ. У идущих сейчас переговоров Украины и стран "глобального Юга" в Давосе "мало шансов изменить позицию крупных нейтральных стран", заявили газете дипломаты.

Ранее в CNN опубликовали материал о том, что надежды Украины на победу тают на фоне ослабления поддержки Запада и "безжалостной военной машины Путина".

Между тем президент Соединённых Штатов Джо Байден уже заявил, что готов к серьёзным изменениям в миграционной политике и призвал республиканцев не блокировать помощь Украине.