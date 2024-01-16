Утром 16 января Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 94 боевых столкновений.

Всего враг нанес 1 ракетный и 68 авиационных ударов, совершил 78 обстрелов из РСЗО.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 2 атаки врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении отражены 13 атак врага вблизи Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области и еще 19 – в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Григорьевки, Верхнекаменского, Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 7 атак противника неподалеку от Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 18 атак захватчиков в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак - у Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 12 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника западнее Вербового и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 1 безуспешный штурм позиций наших войск.



Война в Украине идет уже 692-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продолжает активные штурмовые действия на юго-восточном направлении с применением авиации и бронетехники. Самая тяжелая ситуация на Авдеевском и Марьинском направлениях. Среднесуточное количество боестолкновений держится на уровне около 50 уже неделю. А три последние дня еще и активно используется авиация.

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