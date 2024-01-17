В Башкирии начались массовые протесты и столкновения с силовиками из-за приговора активисту. Видео
В российской Башкирии начались массовые протесты и столкновения с полицией из-за приговора местному активисту.
Фаиля Алсынова с подачи главы республики приговорили к 4 годам колонии по делу о "разжигании межнациональной розни". Он, как заявляется, негативно выразился в адрес трудовых мигрантов из Средней Азии и жителей Кавказа.
По другой версии, которую распространяют российские оппозиционные паблики, он призывал местных жителей не ехать на войну в Украину.
После оглашения приговора несколько тысяч человек вышли к суду с протестами. Начались потасовки с полицией, та применяет слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть задержанные и пострадавшие.
Сторонники Алсынова требуют его отпустить.
Алсынов довольно известная личность в регионе. Выступал за суверенитет Башкортостана.
Ранее мы писали о том, что в ГУР сообщили, что ежемесячно в армию РФ приходит порядка 30 тысяч добровольцев.
А также, что башкиры в армии РФ начали использовать лошадей на фронте.
Напомним, что в 2023 году РФ привлекла в армию полмиллиона новобранцев для войны в Украине.