В российской Башкирии начались массовые протесты и столкновения с полицией из-за приговора местному активисту.

Фаиля Алсынова с подачи главы республики приговорили к 4 годам колонии по делу о "разжигании межнациональной розни". Он, как заявляется, негативно выразился в адрес трудовых мигрантов из Средней Азии и жителей Кавказа.

По другой версии, которую распространяют российские оппозиционные паблики, он призывал местных жителей не ехать на войну в Украину.

После оглашения приговора несколько тысяч человек вышли к суду с протестами. Начались потасовки с полицией, та применяет слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть задержанные и пострадавшие.

Сторонники Алсынова требуют его отпустить.

Алсынов довольно известная личность в регионе. Выступал за суверенитет Башкортостана.

Ранее мы писали о том, что в ГУР сообщили, что ежемесячно в армию РФ приходит порядка 30 тысяч добровольцев.

А также, что башкиры в армии РФ начали использовать лошадей на фронте.

Напомним, что в 2023 году РФ привлекла в армию полмиллиона новобранцев для войны в Украине.