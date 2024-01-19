Утром 19 января Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте за минувшие сутки.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 127 боевых столкновений.

Всего враг нанес 2 ракетных и 81 авиационных ударов, совершил 45 обстрелов из РСЗО.



На Купянском направлении отражены 18 атак врага вблизи населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении отражены 15 атак врага возле Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 8 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 2 атаки противника неподалеку от Богдановки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак врага в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 15 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки противника западнее Старомайорского и южнее Урожайного Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отразили 5 атаки врага западнее Вербового и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 11 безуспешных штурмов позиций наших войск.



Война в Украине идет уже 695-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Активность РФ вдоль всего участка фронта постепенно растет. График количества боевых столкновений, составленный по данным Генштаба ВСУ, свидетельствует об окончании спада активности, которая имела место на новогодние праздники.

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