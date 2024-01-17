Утром 17 января Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте за минувшие сутки.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений.

Всего враг нанес 4 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из РСЗО.

Ночью, российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 20 "Шахедов". Силами и средствами ПВО 19 ударных БПЛА уничтожены.



На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении были отражены 11 атак противника в районах Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области и еще 17 атак возле Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и севернее Григоровки, Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 9 атак оккупантов неподалеку от Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 20 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага у Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 17 атак.

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск.

Война в Украине идет уже 693-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На фронте наиболее динамичная ситуация на Марьинском и Авдеевском направлениях. Россияне пытаются окружить Авдеевку и зайти в село Новомихайловка на Марьинском направлении.

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