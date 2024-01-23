68 боевых столкновений за сутки. Сводка Генштаба ВСУ на утро 23 января
Утром 23 января Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте за минувшие сутки.
Главное из нее.
За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений.
Всего враг нанес 3 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из рсзо.
На Купянском направлении были отбиты 4 атаки врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
На Лиманском направлении украинские военные отразили атаку захватчиков возле Тернов Донецкой области и еще 5 атак вблизи Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника неподалеку от Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 10 атак противника в районах Степного, Авдеевки и еще 7 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбита 21 атака.
На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Запорожском направлении была отражена атака врага в районе Работино Запорожской области.
На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 1 безуспешный штурм позиций украинских войск.
Война в Украине идет уже 699-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 января 2024 года в обновляемом онлайне.
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