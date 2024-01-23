Утром 23 января Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте за минувшие сутки.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений.

Всего враг нанес 3 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из рсзо.

На Купянском направлении были отбиты 4 атаки врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские военные отразили атаку захватчиков возле Тернов Донецкой области и еще 5 атак вблизи Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника неподалеку от Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 10 атак противника в районах Степного, Авдеевки и еще 7 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбита 21 атака.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении была отражена атака врага в районе Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 1 безуспешный штурм позиций украинских войск.

Война в Украине идет уже 699-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Американские и украинские военные эксперты сообщают, что российские войска вошли в Авдеевку с южной стороны. Официальных подтверждений этому пока нет.

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