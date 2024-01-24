Утром 24 января Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте за минувшие сутки.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений.

Всего враг нанес 48 ракетных и 112 авиационных ударов, совершил 73 обстрела из РСЗО.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 6 "Шахедов", был уничтожен 1 вражеский дрон.

На Купянском направлении нашими защитниками отражена атака врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские военные отбили 4 атаки в районах Ямполевки, Торского Донецкой области и еще 2 атаки вблизи Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника неподалеку от Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак врага в районах Новобахмутовки, Степное, Авдеевки и еще 11 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области отбиты 16 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении отражены 4 атаки противника южнее Красного, западнее Вербового и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмов позиций наших войск.



Война в Украине идет уже 700-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера утром РФ нанесла по Украине массированный ракетный удар. Самая тяжелая ситуация в Харькове - там погибли восемь человек, почти 60 пострадали. В городе обрушилось предварительно два здания, десятки домов повреждены. Около тысячи квартир остались без окон. В Киеве пострадали 22 человека. Основное количество раненых и травмированных - в Соломенском районе.

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